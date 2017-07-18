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Латвийский художник, фотограф Иварс Гравлейс представил вниманию зрителей экспозицию "Натюрморт", на которой девушки в народных костюмах с голыми задами пробуют угощения.

Такой сценарий разыграл автор в серии выставок "Вне. Андрис Гринбергс", которая проходит в Летнем доме фонда Mākslai vajag telpu по адресу ул. Калнциема до 23 июля.

По словам самого художника, идею создать такую экспозицию навеяло знакомство с художником-нонкорфмистом Андрисом Гринбергсом.

"Как-то в конце 1990-х, шагая по улице Бривибас, Андрис мне сказал: "На открытиях выставок искусство посетителей не интересует. Им бы только показать себя и нажраться как свиньям!" И потом он продолжил своё карикатурное описание: "Надо бы сделать так, чтобы на открытии стояли красотки в народных костюмах с голыми задами. Ели бы булочки, пирожные и пили шампанское. И чтобы эти раскормленные задницы – "сливки общества" – на это пялились", - рассказывает Гравлейс.