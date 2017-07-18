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В прошлом году резко возросло число детей, о которых у самоуправлений нет информации, свидетельствует обзор Государственной службы качества образования (ГСКО) за 2016 год.

Обобщая данные о не зарегистрированных в образовательных учреждениях детях школьного возраста, ГСКО обнаружила, что в 2016/2017 учебном году ни в одном образовательном учреждении не были зарегистрированы 17 357 детей в возрасте от 7 до 18 лет, кроме того, у самоуправлений нет никакой информации о 569 из этих детей.

Данные свидетельствуют о том, что с каждым годом число не зарегистрированных в школах детей растет - так, по сравнению с 2015 годом в прошлом году оно увеличилось на 1445 детей.

Согласно данным самоуправлений, больше всего не зарегистрированных в школах детей в возрасте от 7 до 18 лет находятся за границей. С каждым годом количество таких детей растет - за период с 2010 года оно выросло на 8157 до 13 803 детей в прошлом году.

Напомним, как писал Mixnews, демограф, профессор Латвийского университета Петерис Звидриньш рассказал в эфире радио Baltkom, что родившиеся и проживающие за границей дети латвийских граждан учитываются при подсчете населения Латвии, но это не улучшает демографическую ситуацию в стране.