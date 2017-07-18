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В этом году наблюдается высокая активность работодателей в рамках проекта "Первая работа молодого человека", который входит в программу социального фонда ЕС "Молодежные гарантии".

Работу получают молодые безработные с профессиональным или высшим образованием.

По данным Государственного агентства занятости, из всех заявок, полученных за четыре года, почти треть поступила в первом полугодии текущего года.

Руководитель проекта "Молодежные гарантии" Лайма Мирзоева рассказала, что по сравнению с началом проекта работодатели становятся все более отзывчивыми.

"Работодатели поняли, что, обеспечивая работой молодых людей, они привлекают на предприятие перспективных работников - мотивированных, современно мыслящих, энергичных", - сказала Мирзоева.

Она добавила, что с начала 2014 года получечена 221 заявка на прием на работу молодых людей с профессиональным либо высшим образованием, но без опыта работы, а 61 работодатель подал заявку в этом году.

Одно из первых предприятий, трудоустроивших молодых людей, - это саласпилсское предприятие Sonido. По словам представителя фирмы Инги Муйжниеце, среди молодежи удалось найти именно тех, кто требовался - людей с хорошим знанием русского, латышского и английского языков.