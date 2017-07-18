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В столице Австралии Канберре до сих пор нет латвийского посольства, хотя необходимость в нем назрела уже давно, сообщает в газете Latvijas аvīze почетный консул нашей страны Александр Гарша.

“Когда Латвия вернула себе независимость в 1991 году, латышская община в Австралии, которая является второй в мире по величине группой эмигрантов из Латвии, организовывала бесчисленные акции помощи латышам на родине. Пособия отсылались больницам, вооруженным силам, репрессированным и пострадавшим во Второй мировой войне”, - рассказал Гарша.

Он также отметил, что австралийские латыши ждут открытия посольства уже давно.

“Латыши в Австралии радовались, когда Латвия открыла посольство в Канаде, на территории которой проживает третья по величине латышская диаспора. Радовались, потому что думали, что скоро наконец-то настанет и черед Австралии, но этого не случилось. Кажется, про латышей в Австралии забыли , чувство горечи и разочарования растет”, - пояснил почетный консул.

Гарша обозначил шесть основных причин необходимости открытия посольства, в числе которых есть и пункт о том, что в Австралии представлены государства, которые в разы меньше Латвии.

“Это факт, что в столице такой богатой, значимой в мире и занимающей целый континент страны есть посольства не только государств со всех континентов, но и представлено большое количество стран, которые намного меньше Латвии,” – поделился он.

В заключении Гарша призывает обратить внимание на обратную сторону земного шара и помочь австралийским латышам.

“И вправду же, это последняя возможность реально обратить внимание на эту часть света и помочь австралийским латышам, почетным консулам и организациям лучше и плодотворнее служить росту экономики и благополучию Латвии”, - заявил почетный консул.