Завтра над Латвией будут низко летать вертолеты ВВС США (4)

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Общество | 18 июля 2017 года, 15:55

Завтра, 19 июля, с 16:00 до 18:00 вертолеты подразделения боевой бригады "Феникс" ВВС США будут выполнять в воздушном пространстве Латвии низкие полеты в направлении Лиелварде-Даугавпилс и обратно, сообщили в Министерстве обороны.

Эти вертолеты находятся в Латвии в рамках учебной операции Atlantic Resolve под командованием США, а низкие полеты выполняются в рамках международных учений противовоздушной обороны Tobruq Legacy 2017, на которых отрабатывается взаимодействие вооруженных сил стран-участниц в выполнении задач в многонациональной среде.

Низкие полеты необходимы также для поддержания и укрепления боеспособности подразделения и профессиональной квалификации пилотов, пояснили в Минобороны.

Все полеты в воздушном пространстве Латвии выполняются на установленной нормативными актами высоте и с установленной ими скоростью, поэтому вызванный пилотируемыми аппаратами шум является кратковременным и не вредит людям и имуществу, подчеркивает Минобороны.

Комментарии 4
Dmitrij Azar36 минут назад
А они то и выше не поднимаются,так попье -моше))лёгкие мишени)))))
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гуд10 минут назад
а русские вертолеты у нас больше вообще не летают. Изгнаны с позорищем.
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