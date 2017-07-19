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Латышское и русское медиапространства в Латвии по-прежнему разделены, об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, заказанного Министерством культуры.

Жителей Латвии попросили ответить на вопрос: на каком языке они обычно используют средства массовой информации. 63% назвали латышский язык, 32,3% - русский, а 0,3% заявили, что пользуются обоими языками в одинаковой мере.

Латышскоговорящее население читает, смотрит или слушает СМИ на латышском языке, а русскоязычное - СМИ на русском языке, из чего авторы исследования делают вывод, что медиапространства в Латвии разделены.

90% латышей заявили, что их интересует содержание латышских СМИ, 5% - русских СМИ, а еще 5% - СМИ на других языках. Среди представителей некоренных национальностей больше всего используют СМИ на русском языке - 80% опрошенных. Латышские СМИ потребляют 15% нелатышей.

54% опрошенных завили, что информация об одном и том же событии в разных СМИ может различаться. При этом, чем больше уровень доходов, тем больше понимания того, что разные СМИ отражают информацию по-разному. Четверть респондентов считает, что информация об одном и том же событии в разных СМИ идентична или отличается несущественно.

65% тех, кто признает, что в разных СМИ информация отражается по-разному, заявили, что доверяют в основном известным им СМИ, а 15% - одному, наиболее достоверному, по их мнению. У 14% населения выбор СМИ бывает случайным, а еще 4% уверены, что СМИ вообще доверять нельзя. 88% респондентов с высшим образованием понимают, что СМИ и их содержание влияют на мнение общества. 27% опрошенных не могут оценить свою способность отличить достоверную информацию от манипулятивной.

Латыши больше всего доверяют таким СМИ, как портал delfi.lv, ЛТВ и передача "Панорама". Среди нелатышей первое место также занимает портал delfi.lv, но доверием пользуются также Первый Балтийский канал и "РТР Россия".

Также респондентов попросили ответить, смотрят ли они российские телепередачи. 37% ответили отрицательно, 26% выбрали ответ "иногда", а почти треть ответили, что российское ТВ не смотрят. Больше всего смотрящих российское ТВ в возрастной категории 45-74 лет. 45% смотрят российские фильмы и сериалы, 32% - юмористические и музыкальные передачи, 28% - новостные программы.

"Во время анализа крови можно проверить, например, недостаток какого-либо витамина. Но универсальной возможности, как оценить уровень медийной грамотности человека или латвийского общества в целом, нет. Концептуально грамотность в вопросах СМИ надо разделить на несколько компонентов и пробовать из ответов на многие вопросы сложить полную картину. К примеру, выяснить привычки респондента в использовании СМИ, о его взглядах на создание и содержание СМИ, о доверии к публикуемой в соцсетях информации, о возможности отличить фальшивые новости и об опыте проверки информации перед ее "передачей" дальше своим друзьям по соцсетям", - пояснила эксперт отдела медийной политики Клинта Лочмеле.

Чем ниже уровень образования, тем больше человек верит информации в соцсетях

Кроме того, результаты заказанного Министерством культуры исследования свидетельствуют, что чем ниже уровень образования человека, тем больше он верит информации в социальных сетях.

32% жителей Латвии в целом верят информации, которую можно найти в соцсетях. В основном это молодежь - этой информации верят 54% респондентов в возрасте 15-24 лет и только 23% - в возрасте 65-74 лет. 20% опрошенных делятся информацией в интернете, не проверяя ее. Особенно это свойственно молодежи в возрасте 15-24 лет.