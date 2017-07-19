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Сегодня в Кекаве с 17:00 до 20:00 пройдет предварительное повторное голосование на участке номер 785, который находится в местном Доме культуры по адресу ул. Гайсмас, 17.

Центральная избирательная комиссия решила еще раз провести там голосование, так как на муниципальных выборах 3 июня в урне оказалось на шесть конвертов больше, чем подписей в списке избирателей.

В отделе информации Центризбиркома отмечают, что голосовать могут только зарегистрированные на указанном участке жители.

Как ранее сообщалось, с просьбой отменить результаты выборов на этом участке в ЦИК обратилась кандидат в депутаты от национального объединения VL-TB/LNNK Иева Арнте.

Как информировала ЦИК Арнте, в ее распоряжении есть информация о том, что на участке №785 при подсчете голосов оказалось на шесть бюллетеней больше, чем подписей избирателей.