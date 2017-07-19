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Президент Раймонд Вейонис плохо знает историю, если предлагает ввести автоматическое предоставление латвийского гражданства всем новорожденным. Такое мнение высказал депутат Сейма Александр Кирштейнс ( Национальное объединение Visu Latvijai -TB/LNNK ) в интервью Neatkarīgā rīta avīze.

"Думаю, президент не знает про Рижский мирный договор 1920 года, в котором указано, кто может быть гражданином. В этом договоре написано, что гражданином Латвии может быть только тот, чьи родители жили в Латвии до Первой мировой войны. Все остальное - это дополнения и поправки", - считает Кирштейнс.

Он пояснил, что все, кто хотел получить гражданство, могли в 1920 году воспользоваться правом оптации.

"Поэтому, когда нашего президента спрашивают: "почему так происходит, что я приехал в Латвию на танке, а у меня нет гражданства этой страны?" Ему необходимо отвечать, что ваш дедушка не воспользовался правом оптации", - сказал Кирштейнс.

По его словам, влияние России на страну продолжается именно за счет детей неграждан, получивших гражданство Латвии.

"Российское влияние в стране распространяется за счет русских школ, муниципальных и государственных учреждений, неснесенных советских памятников, а также за счет детей неграждан, которые получают гражданство", - заявил депутат.

При этом Кирштейнс считает, что президент России для влияния на Латвию использует разные методы.

"Несмотря на то, что у Путина заключен договор с партией "Согласие", она ему совсем не нужна. Он все может уладить и с помощью латышских партий. А "Согласие" требуется только для того, чтобы "русский мир" в Юрмале организовал фестиваль "Новая волна 2". Не стоит переоценивать роль "Согласия", но нельзя забывать, что Латвия - комфортная зона для россиян", - заключил депутат.