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Не празднование 100-летия Латвийской Республики в следующем году может приехать Папа Римский, глава Католической церкви Его святейшество Франциск. Об этом сообщает TV3 со ссылкой на источники в правительстве Латвии.

Приглашение Папе Римскому отправили и премьер-министр Марис Кучинскис, и президент Раймонд Вейонис, будучи в июне этого года в Ватикане. Ответ уже получен – положительный – но пока неофициально.

Уже сейчас проводится серьезная подготовка, чтобы визит совпал с празднованием Успения Пресвятой Богородицы в Аглонской базилике 15 августа 2018 года. На это уже выделены 25 тысяч евро из бюджета, чтобы Хоровая школа базилики смогла приобрести три пианино. Господдержку школа получила, несмотря на то, что она находится в подчинении Католической церкви.

Глава Аглонской базилики Даумантс Абрицкис отметил, что пока радоваться приезду Папы Римского преждевременно, поскольку официальное подтверждение еще не получено. Однако источники в правительстве уверяют, что в следующем году Папа Франциск посетит и другие страны Балтии.

Первый – и пока единственный раз – глава Католической церкви посещал Латвию в 1993 году. Это был Иоанн Павел Второй.