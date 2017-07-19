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Вчера, в рамках программы перемещения ЕС в Латвию из Греции прибыла семья сирийских беженцев. Семья состоит из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей, сообщает управление по делам гражданства и миграции.

Приехавшая во вторник в Латвию семья сейчас находится в центре беженцев в Муцениеки.

Среди прибывших есть представители таких профессий как продавец и парикмахер.

Согласно процедурам, установленным в международном порядке и требованиям закона об убежище, сразу же после прибытия в Латвию должностные лица государственной пограничной охраны обязаны принять заявления перемещенных персон и ознакомить их с доступными им правами и обязанностями во время процесса. В последующие дни представители государственной пограничной охраны продолжат работу с мигрантами и подготовят необходимые документы, чтобы материалы дела можно было передать управлению по делам гражданства и миграции для дальнейшей работы и принятия решения о присвоении статуса беженца или его альтернативы.

В рамках программы ЕС по перемещению беженцев Латвия приняла 346 человек. Ранее сообщалось, что сирийцы и остальные искатели убежища до сих пор с неохотой едут в Латвию.