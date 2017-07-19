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В Латвии по-прежнему нет единого стандарта и подхода, что делать с человеком, который перебрал со спиртным. Часть из них по-прежнему везут в больницы, других - в приюты или вытрезвители. Но 15 евро софинансирования, которые государство компенсирует самоуправлениям за каждого доставленного в вытрезвитель, стали достаточно привлекательным стимулом, чтобы местные органы предлагали такую услугу, пишет Dienas Bizness.

В этом году вытрезвители имеются уже в 33 самоуправлениях, что на десять больше, чем два года назад.

Пьяных рижан везут в центр социального ухода "Гайзиньш", однако по-прежнему по крайней мере десять человек с алкогольным отравлением ежедневно поступает в приемные отделения столичных больниц, затрудняя их работу.