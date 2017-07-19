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Рост цен на молочные продукты в магазинах трудно не заметить, при этом часть из них стоит даже дороже, чем до кризиса вследствие российского эмбарго, пишет Neatkariga.

Производители объясняют повышение цен дефицитом молочных жиров в Европе, из-за чего цены масла достигли рекордной отметки за последние 18 лет.

С августа 2014 года, когда Россия только что объявила об эмбарго на молочные продукты, цены на масло в магазинах выросли примерно на 50-60%.

Данные Центрального статистического управления показывают, что в июне этого года по сравнению с октябрем прошлого года молоко в магазинах стало на 172% дороже, йогурт - на 9,4%, сыр и творог - на 8,9%, а масло - на 36,2%.

Тем временем, как рассказал председатель правления молокоперерабатывающего предприятия "Elpa" Гундар Сисенис, закупочные цены на молоко в Латвии в оставшиеся летние месяцы не изменятся, а прогнозировать их на дальнейший период пока рано.

По его словам, сейчас закупочные цены на молоко показывают тенденцию к стабилизации, и резкого их роста этим летом не ожидается. То, какими они будут в последнем квартале года, будет зависеть от ситуации на европейском рынке. Влияют на них также погодные условия.

Нынешним летом по сравнению с прошлогодним закупочные цены на молоко существенно выросли - если в 2016 году в это время средняя закупочная цена молока в Латвии составляла около 0,18 евро за литр, то сейчас она приблизилась к 0,30 евро за литр. Очень резко возросла цена сливочного масла - под влиянием закупочных цен и спроса на молочные жиры.

Из-за вышеперечисленных факторов "Elpa" тоже, скорее всего, поднимет цены на отдельные группы продуктов.