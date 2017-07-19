Артус Кайминьш не прошел техосмотр (7)

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Общество | 19 июля 2017 года, 20:18

Депутат Сейма Артус Кайминьш не прошел техосмотр на своем автомобиле Land Rover Discovery. Об этом сообщает портал Skaties.lv, журналист которого обратил внимание на машину, припаркованную возле здания парламента.

Отмечается, что, согласно наклейке на лобовом стекле автомобиля, техосмотр у него закончился 7 июля этого года.

Закон депутат не нарушает, так как не использует этот автомобиль. При этом, как отмечает Skaties.lv, неясно, как Кайминьш собирается пройти техосмотр, так как машину необходимо доставить в Дирекцию безопасности дорожного движения. Сделать это будет непросто, учитывая, что всего в нескольких шагах от машины постоянно дежурит полиция, заключает журналист.

Фото: Patricija Eglīte/LETA

Комментарии 7
dimkin24 минуты назад
Сделать это будет очень просто : на e.csdd.lv покупается однодневное разрешение - и никаких проблем доехать до csdd
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nahtigal26 минут назад
офигеть какая новость, разрешение купит на один день и съездит
ездит
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хи-хи50 минут назад
Ах это автомобильный? Я сразу подумал,что речь идет о психушке.
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