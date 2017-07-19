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Депутат Сейма Артус Кайминьш не прошел техосмотр на своем автомобиле Land Rover Discovery. Об этом сообщает портал Skaties.lv, журналист которого обратил внимание на машину, припаркованную возле здания парламента.

Отмечается, что, согласно наклейке на лобовом стекле автомобиля, техосмотр у него закончился 7 июля этого года.

Закон депутат не нарушает, так как не использует этот автомобиль. При этом, как отмечает Skaties.lv, неясно, как Кайминьш собирается пройти техосмотр, так как машину необходимо доставить в Дирекцию безопасности дорожного движения. Сделать это будет непросто, учитывая, что всего в нескольких шагах от машины постоянно дежурит полиция, заключает журналист.

Фото: Patricija Eglīte/LETA