В Курземе зарегистрирован рекордный холод (1)
Общество | 20 июля 2017 года, 08:52
В четверг на рассвете в Вентспилсе, Мерсрагсе и Стенде станции метеонаблюдений зарегистрировали температуру воздуха всего около +5 градусов.
В Мерсрагсе столбики термометров опустились до +4,7 градуса, побив рекорд холода для 20 июля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
На остальной территории Латвии температура составила +6..+11 градусов, а на побережье Рижского залива - +13 градусов.
В четверг днем воздух прогреется до +17..+22 градусов, в Риге - до +19 градусов
Отличная страна! Даже погода круглый год Г.
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