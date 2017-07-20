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В четверг на рассвете в Вентспилсе, Мерсрагсе и Стенде станции метеонаблюдений зарегистрировали температуру воздуха всего около +5 градусов.

В Мерсрагсе столбики термометров опустились до +4,7 градуса, побив рекорд холода для 20 июля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На остальной территории Латвии температура составила +6..+11 градусов, а на побережье Рижского залива - +13 градусов.

В четверг днем воздух прогреется до +17..+22 градусов, в Риге - до +19 градусов