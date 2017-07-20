Шадурскис: средних школ должно стать на 100 меньше (+ОПРОС) (26)
Разработанным Министерством образования и науки (МОН) критериям современной средней школы не соответствуют более 100 латвийских школ, сказал в интервью телеканалу LNT министр образования и науки Карлис Шадурскис.
Министр сообщил, что например, в Риге имеется по крайней мере 40 средних школ, которые не соответствуют критериям, и часть из них должна быть объединена.
"Я понимаю, что эти решения не будут популярны, но нужно помнить о том, что все делается для того, чтобы сеть школ могла развиваться и предлагать качественное образование, тем самым показывая обществу, что публичное финансирование на образование расходуется целенаправленно", - сказал Шадурскис.
По мнению Шадурскиса, объединение школ с недостаточным количеством учеников - выгодно и учителям, и самоуправлениям. Это позволит увеличить зарплаты педагогам на 45%, а у самоуправлений высвободятся средства на программы образования по интересам.
В свое время я закончил 10-летку,и знал больше,чем сейчас в институтах.
При таких делах в образовании,медицине,соц.сфере и достатке, молодые убегают за бугор не доучившись.
Тем не менее министерские тупицы добились своего в "СТРАНЕ УСПЕХА".Люди бегут,умирают,погрязли в нищете,а эти ****** ****только воруют,и прибавляют себе зарплаты. ******* ***,больше нечего сказать