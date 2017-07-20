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Разработанным Министерством образования и науки (МОН) критериям современной средней школы не соответствуют более 100 латвийских школ, сказал в интервью телеканалу LNT министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Министр сообщил, что например, в Риге имеется по крайней мере 40 средних школ, которые не соответствуют критериям, и часть из них должна быть объединена.

"Я понимаю, что эти решения не будут популярны, но нужно помнить о том, что все делается для того, чтобы сеть школ могла развиваться и предлагать качественное образование, тем самым показывая обществу, что публичное финансирование на образование расходуется целенаправленно", - сказал Шадурскис.

По мнению Шадурскиса, объединение школ с недостаточным количеством учеников - выгодно и учителям, и самоуправлениям. Это позволит увеличить зарплаты педагогам на 45%, а у самоуправлений высвободятся средства на программы образования по интересам.