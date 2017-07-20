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По причине того, что Минздрав, Национальная служба здравоохранения (НСЗ) и инспекция здравоохранения получили от пациентов многочисленные жалобы о работе семейных врачей во время забастовки, в местах врачебной практики пройдут проверки, сообщает Latvijas Avīze.

Должностные лица из министерства попросили инспекцию здравоохранения организовать проверки семейных врачей, чтобы убедиться, что те продолжают работу во время забастовки.

Как пояснила заместитель госсекретаря министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко, информация о том, сколько практик не работает, получена не была, и проверки - это способ убедиться в том, что происходит за дверьми врачебных кабинетов.

Работники инспекции здравоохранения в течение акции протеста посетили 178 практик семейных врачей и констатировали, что в забастовке участвуют 37 врачей, 23 врача участвуют и одновременно продолжают работать, в свою очередь 118 врачей продолжают практику и никак не связаны с забастовкой.

Директор НСЗ Инга Милашевича заявила, что служба оценит каждый договор, заключенный с семейными врачами, чтобы выяснить, выполняются ли условия договора или наоборот - количество услуг сокращено, в таком случае практика получит финансирование в неполном объеме.

Анда Чакша также подтвердила, что министерство нашло компромисс с Латвийской Асоциацией сельских семейных врачей по главным требованиям, которые выдвинули бастующие.

Ранее Mixnews писал, что семейные врачи переходят на новую форму протеста - "модифицированную забастовку", во время которой будут принимать не более 20 пациентов в день.