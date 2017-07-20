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С сегодняшнего дня кассы самообслуживания доступны в первом магазине формата “Maxima X” в Риге, на улице А. Домбровска, 74. В оборудование этих касс самообслуживания предприятие инвестировало 55 тыс. евро.

В магазине покупателям доступны четыре кассы самообслуживания, в двух из которых за покупки можно рассчитываться как наличными деньгами, так и платежными картами, а в двух кассах – только платежными картами, в том числе и бесконтактными платежными картами.

“До сих пор жителям в этом магазине было доступно пять касс, в которых клиентов обслуживали кассиры. Однако нередко здесь можно было наблюдать длинные очереди, поэтому и было решено заменить две обычные кассы четырьмя кассами самообслуживания. Таким образом поток клиентов разделится, и очереди могут сократиться, к тому же новые кассы также помогут уменьшить нагрузку на работников”, – говорит операционный руководитель “Maxima Latvija” Кристине Аболтиня.

В этом году “Maxima Latvija” планирует еще больше расширить сеть касс самообслуживания, внедрив их и в других магазинах меньшего формата или магазинах “Maxima X”, между тем во всех трех магазинах “Maxima XXX” предполагается расширить зону касс самообслуживания. Сейчас кассы самообслуживания используют примерно 27% жителей в тех магазинах “Maxima Latvija”, где они доступны.

“Расширение сети касс самообслуживания является одним из шагов по сокращению нагрузки на работников, ведь в среднем за день один кассир обслуживает примерно 400-600 клиентов. Между тем в течение одного дня во всех магазинах „Maxima Latvija” совершают покупки примерно 300 тысяч жителей”, – продолжает К. Аболтиня.

Во всех кассах самообслуживания можно осуществлять накопления на карте “Paldies”, а также рассчитываться накопленными на карте “Paldies” деньгами. Кроме того, во всех кассах самообслуживания можно рассчитываться с помощью подарочных карт “Maxima Latvija”, а также использовать „Карту предприятий”.

В течение последних двух лет в расширение сети касс самообслуживания предприятие “Maxima Latvija” инвестировало более 800 тысяч евро, примерно полмиллиона из этой суммы было инвестировано в прошлом году.

Уже сообщалось, что следуя тенденциям рынка и заботясь о комфорте для потребителей, „Maxima Latvija” начала внедрение касс самообслуживания. Самые первые кассы “Maxima Latvija” внедрила в 2009 году. Однако уже в 2015 году началось более интенсивное расширение сети касс самообслуживания, которое продолжалось в 2016 году.

С установкой четырех новых касс самообслуживания в Риге, на ул. А. Домбровска, 74, сейчас в сети “Maxima Latvija” работают 87 кассы самообслуживания в 16 магазинах. Они доступны в Риге, в магазине на улице А.Деглава, 67, где работает семь касс самообслуживания, в магазине на К.Улманя гатве, 88а – семь, в магазине на улице Бикерниеку, 143 – шесть, в магазине на улице Слокас, 115 – семь, в магазине на улице Сахарова, 20а – шесть, в магазине на Виенибас гатве, 113 – пять, в магазине на улице Мукусалас, 73 – пять, в магазине на улице Ницгалес, 46а – пять касс самообслуживания.

А также в магазинах за пределами столицы – в Резекне, на аллее Атбривошанас, 141а, доступно пять касс самообслуживания, в магазине в Юрмале, на Талсу шоссе, 25 – пять, в магазине в Огре, на улице Ригас, 23 – пять, в магазине в Елгаве, на улице Ригас, 11а – пять, а еще в магазине в Елгаве, на ул.Дриксас,4 – пять, в магазине в Лиепае, на улице Клайпедас, 62 – пять, и в магазине в Марупе, на улице Педедзес, 1 доступно пять касс самообслуживания.