Общество |

В реке Слоцене в Тукумсе, где два года назад наблюдалась массовая гибель рыбы, опять обнаружена дохлая рыба, сообщилa представитель самоуправления Тукумского края Даце Лаукмане.

Самоуправление получило сообщение о найденной на берегу Слоцене у моста на улице Елгавас дохлой рыбе.

Специалисты самоуправления связались с Государственной службой окружающей среды, чтобы выяснить причины происшедшего и получить указания о дальнейших действиях.

Самоуправление предупреждает жителей не собирать дохлую и полудохлую рыбу и не использовать ее в питании, в том числе домашних животных.

Как сообщалось, в 2015 году в реке Слоцене и озере Дзирнаву в Шлокенбеке была зафиксирована массовая гибель рыбы.

Полиция выяснила, что источником загрязнения стали слитые в водоем неочищенные воды с очистных сооружений, принадлежащих предприятию Tukuma ūdens.