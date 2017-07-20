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В ходе благотворительной акции, организованной детским реабилитационным центром Poga совместно c розничной сетью Maxima Latvija и направленной на развитие сферы реабилитации детей с ограниченными возможностями и информирование общественности о потребностях таких детей и их интеграции в общество, в течение полугода было пожертвовано 99 553,73 евро.

Из общей суммы пожертвований 84 557,70 евро было пожертвовано покупателями сети магазинов Maxima Latvija по всей Латвии, 12 984,18 евро – посетителями сайта благотворительного фонда Ziedot.lv, 1516,85 евро пожертвовало предприятие Rēzeknes gaļas kombināts из средств, полученных в результате реализации своей продукции в магазинах Maxima Latvija, и 495 евро пожертвованы посредством звонков на благотворительный номер телефона 90067007.

Благодаря поддержке неравнодушных людей, уже 100 детей воспользовались возможностью пройти курсы терапии, предоставленные реабилитационным центром Poga, а также пройти врачебный осмотр и получить оценку состояния здоровья.

В свою очередь, 12 детей получили консультацию зарубежных специалистов. На полученные деньги реабилитационный центр также взял в аренду 18 различных вспомогательных средств, необходимых для терапии, и приобрел две специализированные кушетки. Кроме этого, организованы два курса обучения специалистов Poga зарубежными специалистами и покрыты расходы на пребывание в Риге шести семей из регионов во время курса терапии.

"Реабилитационный центр Poga обеспечил современную и бесплатную реабилитацию более 100 детям с ограниченными возможностями. Я очень рада и выражаю благодарность клиентам и работникам Maxima Latvija за подобное сотрудничество. Радует также то, что мы подаём пример и другим предприятиям – Rēzeknes gaļas kombināts и Fazer Latvija", - выражает слова благодарности руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.

"Оценивая объем пожертвований, обобщенный за полугодовой период, мы видим, что наши ценности, касающиеся оказания помощи, совпадают с ценностями покупателей Maxima Latvija - покупателям небезразличны дети с ограниченными возможностями, и мы все понимаем, насколько им необходима реабилитация. Поэтому мы очень рады, что нам была оказана такая помощь", - комментирует коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын.

Больше всего на поддержку детей с ограниченными возможностями жертвовали покупатели Maxima Latvija в Риге (39119,58 евро), Елгаве (5342,20 евро), Лиепае (3764,36 евро), Даугавпилсе (2845,38 евро), Резекне (2609,43 евро), Валмиере (1948,20 евро), Мадоне (1718,30 евро), Салдусе (1573,06 евро), Лимбажи (985,43 евро) и Екабпилсе (820,16 евро). Самыми активными периодами пожертвований были январь и июнь, когда покупатели пожертвовали 27 999,43 евро и 20 095,98 евро соответственно.

Как было упомянуто выше, сделать пожертвование в поддержку детей с ограниченными возможностями можно на домашней странице благотворительного фонда Ziedot.lv, а также сделав звонок на благотворительный телефон 90067007, опустив пожертвования в специальные ящички на кассах магазинов Maxima Latvija, или же приобретая продукцию компании Rēzeknes gaļas kombināts и акционную продукцию фирмы Fazer Latvia.

Пожертвования будут использованы на обеспечение реабилитационных процедур для детей с ограниченными возможностями, введение инноваций, а также на дополнительное образование специалистов реабилитационного центра Poga.