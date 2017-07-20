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18 июля в возрасте 80 лет умер многолетний ректор Латвийского университета (ЛУ) Юрис Закис, сообщили в ЛУ.

Прощание с Закисом состоится 25 июля в 10 часов в Большой ауле ЛУ, а похоронен он будет на кладбище Микелиса.

Закис родился в 1936 году в Огре. В 1960 году с отличием окончил физмат ЛУ. Работал лаборантом, затем в лаборатории физики полупроводников, в 1966 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1969-1970 гг. и в 1973-1974 гг. работал в университетах США.

С 1978 по 1984 был директором Института физики твердых тел ЛУ, в 1981 году стал профессором, в 1990 году - академиком.

В период ректорства Закиса был восстановлен факультет теологии, создан единый Экономический факультет, основано несколько институтов. Закис был также депутатом Сейма.