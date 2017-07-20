Общество |

Женщины детородного возраста не должны заниматься большой политикой. Об этом в эфире программы Preses klubs на телеканале Rīga TV24 заявил публицист и общественный деятель Роберт Климович, комментируя сообщение о том, что министр здравоохранения Латвии Анда Чакша в январе следующего года в третий раз станет мамой. Об этом пишет nra.lv.

В программе помимо Климовича также приняли участие бывший министр внутренних дел Марис Гулбис и депутат Сейма Илзе Винькеле.

"Я очень рад за госпожу Чакшу. Она сможет ощутить неповторимое женское счастье, радость и позаботиться о ребенке. Я очень рад, но учитывая связь женщины с космосом, календарь и ее особую мудрость в отдельные дни, женщину в репродуктивном возрасте вообще нельзя допускать до правительств и принятия решений. На протяжении половины дней менструального цикла они малопонятны", - заявил Климович.

С этим мнением не согласились остальные гости программы. Гулбис посмеялся над сказанным Климовичем, Винькеле также не отнеслась к словам публициста серьезно.

Добавим, как Чакша ранее сообщила журналистам, она пока не будет искать себе замену из-за предстоящего рождения ребенка.