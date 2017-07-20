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Магазин-кафе латвийских товаров "Рыжскі куток" ("Рижский дворик") в Минске не работает уже несколько месяцев. Об этом сообщает TUT.BY.

Как сообщает портал, учредитель магазина Инна Новика отказалась говорить, почему "куток" больше не работает. По ее словам, в течение двух недель решится вопрос о том, будет ли дальше работать магазин в столице Беларуси. Между тем, Новика подтвердила, что на белорусском рынке они столкнулись с рядом проблем - для магазина оказалось просто невыгодно поставлять латвийскую продукцию в Беларусь.

"Товары пускают, но в Беларуси все слишком долго происходит. У нас была единичная продукция. Конфеты, и те ввозили через Москву. С точки зрения бизнеса "куток" вообще было невыгодно открывать. Мы сейчас думаем над тем, что делать дальше. Возможно, поменяем род деятельности", - сказала Новика.

По ее словам, привозить товар в Беларусь было слишком дорого, хотя для покупателей разница в цене была незаметна.

"Когда мы перевозим через границу, платим все налоги, проходим все структуры, собираем справки для санитарной инспекции - товар по цене выходит просто золотой. Это для начальной партии. Возможно, потом с продаж мы бы и смогли что-то иметь, но когда мы только завозили партию - это выходило не столь выгодно, как кажется", - отметила Новика.

Осведомленный источник рассказал TUT.BY и о других причинах закрытия "кутка". Руководство магазина столкнулось с серьезными административными препонами, из-за которых на белорусский рынок не могли привезти новые латвийские продукты. В магазине продавали шпроты, бальзам и колбасу. Но таких продуктов полно и на полках белорусских супермаркетов. А вот получить необходимые документы на новые товары было слишком сложно, пишет портал.

"Туда поставлялась единичная продукция. Им нечем было торговать. Целый год решали административные вопросы, писали письма даже в Рижскую думу. Но ничего не помогало. В первые два месяца работы они были очень популярны. Был настоящий бум. К ним люди толпами шли за продуктами из Латвии. Но дальше им сложно было развиваться, и они упустили покупателей. В итоге магазин приостановил свою финансово-хозяйственную деятельность", - сказал источник.

Напомним, прошлом году "куток" в Минске открыл мэр Риги Нил Ушаков с супругой и представителями местной власти.

Фото: Renārs Koris/riga.lv