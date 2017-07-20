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Плохие результаты экзаменов дают о себе знать - крупные вузы с трудом набирают студентов на обучение по программам естественных и инженерных наук, а региональные вузы остаются полупустыми, пишет журнал Ir.

В этом году в вузы поступают менее 40% выпускников средних школ, еще меньше способны выдержать конкурс.

Абитуриенты с плохими результатами централизованных экзаменов по математике, физике и химии не выдерживают критериев отбора в вузы, поэтому незаполненными остаются не только платные, но и бюджетные места.

Некоторые латвийские вузы пытаются привлечь абитуриентов с помощью различных акций, более крупные вузы придерживаются регулярных скидок для отдельных категорий студентов.

Некоторые вузы, особенно региональные, где бюджетных мест не так много, используют для привлечения студентов традиционные маркетинговые методы предпринимателей, проводя различные акции и применяя скидки.

Трудности с привлечением студентов и большая раздробленность программ подталкивают вузы к консолидации с целью сократить количество программ обучения с 900 до 600.

В этом году централизованные экзамены за 12-й класс сдали 18,278 тыс. выпускников. Сколько из них поступают в вузы, и в какие именно, точно пока не известно.

В единой системе заявлений в вузы зарегистрировано 8034 абитуриента.

Самыми востребованными программами в вузе являются компьютерные науки, медицина, юриспруденция и коммуникативные науки.