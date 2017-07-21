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Председатель правления LTV Ивар Белте

Учитывая то, что Латвийское телевидение (LTV) успешно выполнило поставленные перед ним задачи, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил премировать всех трех членов правления LTV, сообщил портал LSM со ссылкой на NEPLP.

Оценив результаты деятельности LTV в 2016 году, а также результаты деятельности членов правления Латвийского телевидения, NEPLP приняло решение установить премии для членов правления в размере 90 % от их зарплат за два месяца.

Среди задач правления Латвийского телевидения было удержать общую аудиторию каналов LTV на уровне 16%, между тем LTV добилось увеличения аудитории в 2016 году до 17,9%.

Также LTV с успехом выполнило задачу по увеличению аудитории в возрастной категории 35-64 лет - в данном случае необходимо было добиться выйти на уровень в 8%, а согласно данным за 2016 год эти показатели увеличились до 10,2%.

Кроме того, руководству LTV необходимо было расширить аудиторию интернет-платформ общественного СМИ, что также с успехом реализовано.

Стоит напомнить, что в правление LTV входят председатель правления Ивар Белте, член правления Латвийского телевидения по вопросам развития программ Сергей Нестеров и член правления по финансовым и технологическим вопросам Иварс Приеде.

После этого известия, некоторые работники LTV выразили надежду, что и им будут выплачены премиальные.

"Хорошая новость - NEPLP предоставил правлению LTV премии в размере 90% от двух месячных зарплат. Поздравляем правление и надеемся на то же самое!", - написала продюсер новостной службы LTV Дагния Неймане в социальной сети Twitter.