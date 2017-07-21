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В конце этой недели погодные условия будет диктовать зона высокого давления, в следствие чего будет дуть слабый ветер, облачность будет минимальной и воздух местами прогреется до +24, +25 градусов, прогнозируют синоптики.

В пятницу и субботу будет незначительная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

Дождь возможен также в Курземе в воскресенье вечером под влиянием циклона. Воздух прогреется до +19..+23 градусов, местами до +24..+25, и по ночам будет уже не так холодно.

В понедельник ожидаются дождь, гроза, температура до +18..+22 градусов. Во вторник с порывистым ветром в Латвию придут более теплые воздушные массы, воздух прогреется до +22..+26 градусов, а затем с облачностью и дождями снова станет чуть прохладнее.