Общество |

В Латвии разрабатывается закон, который призван уменьшить покупку и продажу сексуальных услуг, пишет Diena.

До сих пор проституцию в Латвии ограничивали правила Кабинета министров, однако опыт показывает, что они не всегда были достаточно эффективными, поэтому Министерство внутренних дел совместно с негосударственными организациями разработало законопроект, который позволит снизить распространение проституции и защитить занимающихся ею людей.

Кризисный центр "Марта", где проходят реабилитацию женщины, пострадавшие в том числе и от сексуального насилия, считает, что самым эффективным способом, как снизить распространение проституции и защитить права вовлеченных в нее лиц, является снятие с этих лиц любой ответственности, в то же время введя уголовную ответственность не только за сутенерство, но и за покупку интим-услуг.

Это продемонстрировало бы ясную позицию государства о том, что женщина не товар и действия лиц, покупающих человека для сексуальных утех, недопустимы.

"Мы хотим, чтобы Латвия четко и внятно заявила: проституция в большинстве случаев - это злоупотребление уязвимостью другого человека и поддерживаться не будет!", - заявила руководитель кризисного центра "Марта" Илута Лаце.