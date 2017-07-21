В Латвии введут наказания за покупку интим-услуг (11)

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Общество | 21 июля 2017 года, 09:46

В Латвии разрабатывается закон, который призван уменьшить покупку и продажу сексуальных услуг, пишет Diena.

До сих пор проституцию в Латвии ограничивали правила Кабинета министров, однако опыт показывает, что они не всегда были достаточно эффективными, поэтому Министерство внутренних дел совместно с негосударственными организациями разработало законопроект, который позволит снизить распространение проституции и защитить занимающихся ею людей.

Кризисный центр "Марта", где проходят реабилитацию женщины, пострадавшие в том числе и от сексуального насилия, считает, что самым эффективным способом, как снизить распространение проституции и защитить права вовлеченных в нее лиц, является снятие с этих лиц любой ответственности, в то же время введя уголовную ответственность не только за сутенерство, но и за покупку интим-услуг.

Это продемонстрировало бы ясную позицию государства о том, что женщина не товар и действия лиц, покупающих человека для сексуальных утех, недопустимы.

"Мы хотим, чтобы Латвия четко и внятно заявила: проституция в большинстве случаев - это злоупотребление уязвимостью другого человека и поддерживаться не будет!", - заявила руководитель кризисного центра "Марта" Илута Лаце.

Комментарии 11
Крик1 час назад
Бедные Адажские подразделения, они так расчитывали.
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Депутаны1 час назад
Во-первых, почему речь идёт только о женщинах - есть и мужчины-жиголо и мужчины-проститутки. Во-вторых, люди, доведенные властью до нищеты и отчаяния, не имея возможности заработать хотя бы таким образом, будут вынуждены идти на ещё более отчаянные поступки. Да, иногда проститутки таким образом оплачивают свои пагубные пристрастия, но также часто они делают это ради собственных детей. Также есть меньшинство, которые делают это, так как нравится. Всех этих людей государство в своём привычном стиле просто выпихнет за границу, где закон, регулирующий это, менее жёсткий. Теперь о клиентах. Помимо тех, кто делает это из-за удобства или адреналина, есть масса людей, которые пользуются услугами либо из-за того, что физиологически им это требуется чаще, чем они могут получить от партнёра, а также инвалиды или люди со специфическими физиологическими особенностями, которым мало что светит. Если инициаторы и принимающие такие законы готовы самолично удовлетворять физические потребности таких людей - вперёд, пусть публично себя заявят и сделают себя ответственными за эту социально необходимую функцию. Бред, конечно, такие инициативы.
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Eliza 1 час назад
Странно, а как же еврогейские ценности ??? Пора легализовать проституцию и брать с них налоги, а то с трудяг дерут три шкуры, а здесь...
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