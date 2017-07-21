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Официально Латвия формирует свое отношение к национальным партизанам с оглядкой на позицию России, такое мнение в газете NRA высказала публицист Элита Вейдемане.

В публикации «Лесные братья уходят на небеса» Элита Вейдемане оценивает недавний скандал, который вызвала публикация NATO на официальном канале в Youtube короткометражного фильма о движении национальных партизан в странах Балтии в 40-50-х годах прошлого века.

По мнению Вейдемане, реакция официальной России – осуждающая фильм за прославление пособников нацистов – является отрицанием исторической правды. Отдельную оценку от Вейдемана получила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Неужели товарищ Захарова, у которой, как выяснилось, есть даже степень кандидата исторических наук, этого бреда сивой кобылы нахваталась на помойке российской пропаганды, или все же выслуживается, чтобы не вывалиться из телеги официальной идеологии?» - задается вопросом Вейдемане.

Позицию Латвии в вопросе оценки движения национальных партизан Элита Вейдемане считает дипломатически осторожной, что, тем не менее, никак не влияет на мнение государства-хозяина (России). И если народ Литвы хотя бы устроил в социальных сетях акцию «Кремль, нашу историю не перепишешь», то Латвия молчит.

«Наш Орденский капитул даже не в состоянии присвоить Ордена Трех звезд национальным партизанам, которые были готовы отдать жизнь за Латвию. Конечно, что же тогда скажет Россия? А борцы уходят на небеса, и скоро и они не будут плакать ни об истории, ни о сегодняшнем дне. И останется только наше послушание», - заключает Элита Вейдемане.

Как уже писал Mixnews, с положительной оценкой движения национальных партизан в странах Балтии высказал бывший премьер-министр Швеции, известный политик Карл Бильдт.