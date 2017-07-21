Вейдемане: Латвия боится защищать "лесных братьев" (3)
Официально Латвия формирует свое отношение к национальным партизанам с оглядкой на позицию России, такое мнение в газете NRA высказала публицист Элита Вейдемане.
В публикации «Лесные братья уходят на небеса» Элита Вейдемане оценивает недавний скандал, который вызвала публикация NATO на официальном канале в Youtube короткометражного фильма о движении национальных партизан в странах Балтии в 40-50-х годах прошлого века.
По мнению Вейдемане, реакция официальной России – осуждающая фильм за прославление пособников нацистов – является отрицанием исторической правды. Отдельную оценку от Вейдемана получила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Неужели товарищ Захарова, у которой, как выяснилось, есть даже степень кандидата исторических наук, этого бреда сивой кобылы нахваталась на помойке российской пропаганды, или все же выслуживается, чтобы не вывалиться из телеги официальной идеологии?» - задается вопросом Вейдемане.
Позицию Латвии в вопросе оценки движения национальных партизан Элита Вейдемане считает дипломатически осторожной, что, тем не менее, никак не влияет на мнение государства-хозяина (России). И если народ Литвы хотя бы устроил в социальных сетях акцию «Кремль, нашу историю не перепишешь», то Латвия молчит.
«Наш Орденский капитул даже не в состоянии присвоить Ордена Трех звезд национальным партизанам, которые были готовы отдать жизнь за Латвию. Конечно, что же тогда скажет Россия? А борцы уходят на небеса, и скоро и они не будут плакать ни об истории, ни о сегодняшнем дне. И останется только наше послушание», - заключает Элита Вейдемане.
Как уже писал Mixnews, с положительной оценкой движения национальных партизан в странах Балтии высказал бывший премьер-министр Швеции, известный политик Карл Бильдт.
А правда в том, что многие из этих партизан во время 2й мировой войны участвовали в карательных отрядах.
Неважно, что об этом говорят в России.
Еще несколько лет назад (2014) об этом же говорили и в Америке.
Америка имела смелость и честность признать, что много нацистов в послевоенные годы получали американские государственные пенсии, потому что после войны работали на спец службы.
Американские законодатели даже внесли законопроект, чтоб прекратить выплату этих пенсий.
http://www.cbsnews.com/news/nazi-war-criminals-pension-benefits-prompts-action-by-lawmakers/
Nazi war criminals' pension benefits prompt action by lawmakers
WASHINGTON -- A bipartisan group of lawmakers will introduce legislation Thursday to strip suspected Nazi war criminals of their U.S. government pension benefits, insisting American taxpayers should not be underwriting the retirement of anyone who participated in the Third Reich's atrocities.
Наши информационные источники и исследователи должны так же смелы и честны как в Америке.
Они должны давать всю информацию, а не превращать её в пропаганду
«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».
ОТТО фон БИСМАРК