В Латвии будут служить 40 солдат из Чехии (2)
Общество | 21 июля 2017 года, 14:14
Сенат парламента Чехии утвердил отправку до 290 военнослужащих в Латвию и Литву в составе многонациональных сил НАТО.
Эта миссия является свидетельством "политической и практической солидарности и готовности выполнять обещание о коллективной обороне", - заявил сенаторам перед голосованием министр обороны Чехии Мартин Стропницкий.
Отправку военнослужащих поддержали 57 сенаторов, четверо были против, а семь воздержались.
Нижняя палата парламента Чехии приняла свое решение еще на прошлой неделе.
В литовском батальоне под командованием Германии будут служить до 250 чехов, в латвийском батальоне под командованием Канады - до 40.
Ну все!Теперь я буду спать спокойно!:-D
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Швейк в строю!)))
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