Козленочком не станешь: 10 колонок с питьевой водой в Риге
Несмотря на то что лето жарой не балует, иногда, гуляя по городу или его окрестностям, очень хочется пить, пишет портал Riga.lv. В некоторых местах это можно сделать не заходя в магазин или кафе, а бесплатно набрав питьевой воды из городской колонки.
Предприятие Rīgas ūdens по всей Риге имеет 10 колонок, из которых любой человек может набрать питьевой воды совершенно бесплатно.
Так, например, большой популярностью у рижан и жителей Юрмалы пользуется колонка в конце Юрмалас гатве, у кольца 4-го автобуса. Каждый день около нее можно увидеть несколько машин. Люди останавливаются и набирают воду в пятилитровые бутылки.
Интересно, что некоторые считают, будто вода в этой колонке куда полезнее, а иногда ей приписывают даже целебные свойства. Но представители Rīgas ūdens развеничивают все мифы: вода в этой, да и в других колонках, ничем не отличается от водопроводной. Она приходит со станции «Даугава», качество ее высокое, пить можно спокойно, но волшебными свойствами вода не обладает.
Колонки с бесплатной питьевой водой находятся по адресам:
• Юрмалас гатве, 133;
• Кремери, 1;
• Кремери, 8;
• Кремери, 12A;
• Волери, 11A;
• Катясекля дамбис, 22;
• Малая Вейзакю сала, 17;
• Кундзиньсалас 9-я линия - Кундзиньсалас 15-я линия;
• Кундзиньсалас 16-я линия - Кундзиньсалас 15-я линия;
• Ратслаукумс, 1;
• Рижский Центральный рынок.