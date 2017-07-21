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Несмотря на то что лето жарой не балует, иногда, гуляя по городу или его окрестностям, очень хочется пить, пишет портал Riga.lv. В некоторых местах это можно сделать не заходя в магазин или кафе, а бесплатно набрав питьевой воды из городской колонки.

Предприятие Rīgas ūdens по всей Риге имеет 10 колонок, из которых любой человек может набрать питьевой воды совершенно бесплатно.

Так, например, большой популярностью у рижан и жителей Юрмалы пользуется колонка в конце Юрмалас гатве, у кольца 4-го автобуса. Каждый день около нее можно увидеть несколько машин. Люди останавливаются и набирают воду в пятилитровые бутылки.

Интересно, что некоторые считают, будто вода в этой колонке куда полезнее, а иногда ей приписывают даже целебные свойства. Но представители Rīgas ūdens развеничивают все мифы: вода в этой, да и в других колонках, ничем не отличается от водопроводной. Она приходит со станции «Даугава», качество ее высокое, пить можно спокойно, но волшебными свойствами вода не обладает.

Колонки с бесплатной питьевой водой находятся по адресам:

• Юрмалас гатве, 133;

• Кремери, 1;

• Кремери, 8;

• Кремери, 12A;

• Волери, 11A;

• Катясекля дамбис, 22;

• Малая Вейзакю сала, 17;

• Кундзиньсалас 9-я линия - Кундзиньсалас 15-я линия;

• Кундзиньсалас 16-я линия - Кундзиньсалас 15-я линия;

• Ратслаукумс, 1;

• Рижский Центральный рынок.