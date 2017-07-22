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Вторая декада июля, как и первая, в Латвии была холоднее обычного - средняя температура воздуха была примерно на два градуса ниже климатической нормы, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самое большое отклонение от нормы (3,2 градуса) зарегистрировано в Риге, а ближе всего к норме температура воздуха была в Вентспилсе - всего на 0,7 градуса ниже нормы.

В Латвии в целом средняя температура воздуха во второй декаде июля составила +15,5 градуса и была на 2,1 градуса ниже нормы. За десять дней ни на одной станции метеонаблюдений не была зафиксирована температура воздуха выше +26 градусов, а самая низкая температура - +4,3 градуса - зарегистрирована на восходе 15 июля в Айнажи.

15 июля в восьми местах в Латвии был достигнут рекорд холода на этот день. В Мерсрагсе рекорд холода был побит также 20 июля.

Общее количество осадков во второй декаде июля в Латвии составило в среднем 40 мм или 145% нормы. 12 июля в Даугавпилсе, где количество осадков достигло 80 мм, был побит рекорд количества выпавших осадков.

Самый сильный ветер - 15,3 м/с - был зафиксирован 17 июля в Колке.

Июль стал уже четвертым месяцем подряд, когда температура воздуха в Латвии ниже среднего показателя 1981-2010 гг. Самая высокая в этом году температура воздуха (+28,4 градуса) была зарегистрирована 28 мая в Мерсрагсе.