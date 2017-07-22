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В воскресенье после холодной ночи ожидается достаточно солнечная и теплая погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Ночью будет ясно, установится безветрие, местами образуется туман. Температура воздуха составит от +5 до +12 градусов.

Днем будет преимущественно солнечно, ветер - умеренным, на побережье ожидается морской бриз. Температура воздуха после полудня составит от + 19 до +24 градусов.

В Риге тоже будет солнечно, без осадков. Ночью температура воздуха понизится до +7, +12 градусов. Днем ожидается слабый северный ветер, температура воздуха прогреется до +22 градусов.