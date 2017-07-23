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В Эстонии начинают тестировать роботов-курьеров для доставки посылок. Первые беспилотные грузчики появятся на улицах страны уже этим летом.

Эстонская государственная компания Eesti Post, работающая под брендом Omniva, испробует автономных роботов для доставки товаров, сообщают представители компании.

Omnivia испытает концепцию "базового корабля", с использованием прототипа автономной доставки посылок, состоящего из микроавтобуса Mercedes-Benz Vans и разработанных эстонско-британской компанией Starship Technologies роботов доставки.

Испытания начнутся в ближайшие недели на улицах пригородов Таллина.

"Мы одновременно и взволнованы, и обрадованы возможностью стать первыми испытателями этого решения доставки с помощью роботов. Эти испытания дадут нам важные знания и возможность сделать выводы о возможности применения таких инноваций на нашем конечном этапе процесса доставки", - заявил руководитель Omnivia Йоона Салувер.

Mercedes-Benz Vans и компания Starship Technologies идею "базового корабля" презентовали в сентябре 2016 года. Она объединяет преимущества автомобиля и автономных роботов доставки.

Микроавтобус служит как мобильный центр загрузки и транспортировки для восьми роботов. Предполагается повысить эффективность конечного этапа, так называемой "последней мили", доставки с помощью смарт-технологий.

"Последняя миля" в общей цене логистики составляет 20-40%, поэтому ожидается широкое внедрение роботизации этого этапа доставки.

В июне парламент Эстонии принял правовые акты, разрешающие роботам доставки передвигаться по тротуарам.

Компания Starship Technologies основана эстонскими предпринимателями. Головной офис находится в Лондоне, однако инженерные разработки проводятся у наших северных соседей.

Судя по одной из фотографий на сайте компании, эстонские роботы посматривают и на Латвию.