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На лечение известного продюсера Марка Дубовскому, которому из-за перенесенного гепатита C требуется пересадка печени, собрана половина суммы, об этом Марк сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Дубовского, люди жертвуют различные суммы - от 1 до 2000 евро. Но с эмоциаональной точки зрения эти пожертвования одинакового важны для него.

"Люди! Трудно описать, сколь трогательны ваши поступления на счёт - во имя моего исцеления. Человек, крайне сентиментальный, я иногда даже утираю слёзы, поэтому просматриваю ваше участие в моей судьбе наедине с компьютером, когда все уже спят", - пишет продюсер.

В публикации сказано, что половина необходимой суммы уже собрана.

Как рассказал сам Марк Дубовский, гепатит С был занесен ему в кровь из-за недобросовестности врачей еще 18 лет назад. Гепатит он вылечил в 2015-м, благодаря новейшим американским препаратам. Но осложнений было очень много. За годы болезни Марк перенес несколько сложных операций: сшивание сосудов, резекцию печени, онкологию. Справлялся своими силами, никого не посвящая в проблемы.

Mixnews писал, что ему срочно необходима пересадка печени. Время не ждет. Но в Латвии такие операции не делают, а эстонские клиники латвийских пациентов больше не берут. За границей цена трансплантации печени - около 150-200 000 евро.

Таких огромных денег у него, конечно, нет. За годы борьбы с болезнью Марк истратил на лечение все свои сбережения и потерял бизнес, в котором он многие годы был успешным продюсером. Десять лет проходил у нас Международный фестиваль сатиры и юмора «МОRE SMEHA», который Марк Дубовский подарил Латвии.

Под руководством Марка в Риге высаживались целые звездные “десанты” популярных артистов. В разные годы он был организатором многих известных шоу-проектов, в том числе: сопродюсером (вместе с Михаилом Задорновым) фестиваля “Юрмалина”, партнёром Александра Маслякова в организации фестиваля “Голосящий Кивин”. Его книги, эссе и юмористические зарисовки знакомы огромному числу людей в Латвии.

Номер счёта в SWEDBANK для пожертвований с пометкой «на операцию»: LV09HABA0551043701459 Marks Dubovskis 240359-10300