Соцсети: латвийцы не упустили "первый" день лета

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Общество | 23 июля 2017 года, 20:35

"Первый день лета" - такую характеристику этого воскресенья можно было встретить у латвийских пользователей социальных сетей. Очень многие отправились на пляжи.

Кто-то, увидев множество людей на Юрмальских пляжах, вспомнил времена СССР, когда курортный город наводняли толпы приезжих.

Действительность выглядела чуть скромнее. Вот так.

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Публикация от Satu Mäkinen (@satu.65)

Многие отметили большую пробку на въезде в Юрмалу. Одна пользовательница советовала отказаться от поездки на машине в этот город, поскольку пробка растянулась до ледового холла "Инбокс", на что публицист Элита Вейдемане написала, что в Юрмалу лучше ехать с пятницы, чтобы не стоять в пробке в воскресенье. Или вообще жить в Юрмале.

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, температура воды сегодня на южном и восточном берегах Рижского залива была +19 градусов, на западном - только +17 градусов. Возле Вентспилса море прогрелось до +18, в свою очередь у Лиепаи вода была на градус теплее.

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