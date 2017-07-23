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"Первый день лета" - такую характеристику этого воскресенья можно было встретить у латвийских пользователей социальных сетей. Очень многие отправились на пляжи.

Кто-то, увидев множество людей на Юрмальских пляжах, вспомнил времена СССР, когда курортный город наводняли толпы приезжих.

Jūrmalā es šodien atcerējos šo (nu, TIK traki nebija, bet..) pic.twitter.com/URFJo4rSbI — UL (@HalfTrackStereo) July 23, 2017

Действительность выглядела чуть скромнее. Вот так.

#jurmala#visitlatvia#hotday#nahkapalaa Публикация от Satu Mäkinen (@satu.65) Июл 23 2017 в 4:10 PDT

Многие отметили большую пробку на въезде в Юрмалу. Одна пользовательница советовала отказаться от поездки на машине в этот город, поскольку пробка растянулась до ледового холла "Инбокс", на что публицист Элита Вейдемане написала, что в Юрмалу лучше ехать с пятницы, чтобы не стоять в пробке в воскресенье. Или вообще жить в Юрмале.

Uz Jūrmalu jābrauc jau 5dien, lai nestāvētu rindā svētdien. Vai vispār jādzīvo Jūrmalā. — Elita Veidemane (@elitaveidemane) July 23, 2017

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, температура воды сегодня на южном и восточном берегах Рижского залива была +19 градусов, на западном - только +17 градусов. Возле Вентспилса море прогрелось до +18, в свою очередь у Лиепаи вода была на градус теплее.