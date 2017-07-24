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Эта неделя будет теплее предыдущих, однако временами будут идти дожди, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

В большинстве районов дневная температура будет в пределах +19..+24 градусов, однако местами в пасмурную погоду может быть холоднее.

По ночам будет в пределах +12..+18 градусов, рекордных холодовне ожидается - в отличие от четырех предыдущих недель.

Погодные условия будет определять циклон, однако ожидается, что почти каждый день где-нибудь пройдут дожди.

Более дождливыми могут быть среда и четверг, поскольку в эти дни Латвию может накрыть зона осадков.

На выходные прогноз переменчивый: возможны и дождливые, и солнечные периоды, а также порывистый ветер. Температура будет либо такой же, как на рабочей неделе, либо чуть холоднее.