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В воскресенье объявили победителей Гран-при Наций Grand Prix Rīga 2017 и 3-й Европейской олимпиады хоров. У православного хора «Благовест» из Латвии – награды сразу в нескольких категориях. Отличились и другие наши хористы, - сообщает LSM.

Всего конкурсных категорий в обоих состязаниях насчитывалось по пять, в каждой присваивалось первое, второе и третье места. Лучшим присуждались титулы чемпионов и призы работы художника Эгила Медниса.

Хор «Благовест» под управлением регента Александра Брандавса завоевал золотую медаль Гран-при Наций в категории сакральной музыки, исполняемой а-капелла, а в целом латвийские коллективы могут похвастать по итогам этого конкурса десятком золотых и одной серебряной медалью, сообщают организаторы.

Три «олимпийских хоровых» золотых медали – опять-таки у «Благовеста», у детского хора Кекавской музыкальной школы и детско-юношеской студии Gaismiņa. Плюс у Латвии еще шесть золотых медалей и две серебряных в других категориях олимпиады.

По итогам обоих конкурсов (в десяти номинациях) у Латвии – три титула победителей Гран-при Наций, 27 золотых и три серебряных медали, пять титулов олимпийских чемпионов Европы, 12 золотых и шесть серебряных медалей, а в Открытом конкурсе завоевано еще 13 золотых и 18 серебряных дипломов.

Гран-при Наций – Grand Prix Riga 2017 и 3-я Европейская олимпиада хоров – состязания мирового уровня, в которые были включены также конкурс «Евровидение хоров» (Eirovīzijas gada koris 2017) и концерты в честь грядущего Праздника песни и танца.

Олимпиада хоров Европы проходит раз в два года, ее идея и цель – через совместное пение нести мир и взаимопонимание между народами, объединять людей доброй воли во всем мире. Девиз олимпиады - Singing together brings nations together («Пение вместе объединяет нации»).