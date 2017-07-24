Общество |

Сокращение количества пациентов у семейных врачей должно проходить постепенно, сообщила в эфире радио Baltkom заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

Как уже писал Mixnews, Министерство здравоохранения собирается сократить количество пациентов, «приписанных» к одному семейному врачу с 1800 до 1500 человек, чтобы снизить нагрузку.

В Минздраве считают, что достаточной нагрузкой для семейного врача будет 19 пациентов в день.

«Это дело отдаленного будущего. Мы не будем сокращать количество пациентов на врача ни в этом году, ни в следующем. Это дело нескольких лет. Может, пяти. Нужно, чтобы в систему здравоохранения пришли новые врачи из числа тех, кто сейчас учится в вузах», - пояснила Дайна Мурмане-Умбрашко.

По словам чиновника, переход пациентов от одного врача к другому планируется оставить полностью добровольным.