Синоптики прогнозируют холодный август и жаркую осень (8)

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Общество | 24 июля 2017 года, 14:12

И в августе в северо-восточной части Европы ожидается немного более прохладная погода, чем это было в последние годы, а осенью температура будет выше нормы, говорится в опубликованном в понедельник сезонном прогнозе The Weather Company.

С апреля синоптическая ситуация в Европе была удивительно устойчивой, и в ближайшем будущем нет оснований ждать резких перемен, поэтому август на северо-востоке Европы будет прохладнее, чем обычно, а на остальной части Европы температура воздуха будет выше нормы.

Осень в западной, центральной и северной части может быть теплее, чем в другие годы, а на востоке Европы будет прохладнее.

Осенью и зимой на большей части Европы, в том числе в Латвии, погода будет теплее, чем обычно. Количество осадков в Латвии будет близко к норме.

Комментарии 8
Лианна Сергеевна2 часа назад
A zarkuyu zimu??
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ключевое слово2 часа назад
может быть
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Garik1 час назад
Анекдот в тему: "Чукчи спрашивают у шамана какая будет зима? Скажу, что холодная - чтоб без дров не остаться. Будет теплая - сгодятся на следующую зиму. Спрашивает народ у Гидрометцентра какая будет зима? Тот отвечает - холодная. Народная примета - чукчи дрова заготавливают!".
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