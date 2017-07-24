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Статус негражданина в Латвии в этом году был отнят у 53 человек, которые не проинформировали Управление по делам гражданства и миграции о получении паспорта другой страны, сообщает Latvijas Avīze.

По словам представителя Управления по делам гражданства и миграции Санты Йонате, представленные данные не являются точными - о некоторых латвийцах, получивших новый статус, ведомству может быть неизвестно.

В прошлом году о приобретении государственной принадлежности другой страны в управление не сообщил 71 человек, среди которых 12 стали гражданами России, 12 - США, и 13 гражданами Германии.

Йонате добавила, что российские учреждения отказываются предоставлять Латвии документы о регистрации новых граждан из Латвии, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

"Если латвиец принял российское гражданство и не проинформировал управление, не отказавшись от местного статуса негражданина, то в итоге, когда управлению станет известно о данном факте, он все равно будет лишен своего статуса", - подчеркнула чиновница.

В управлении отмечают, что латвийцы зачастую не информируют ведомство о приобретении российского гражданства и, таким образом, получают сразу две пенсии.

"Если у человека будет отнят статус негражданина, но он собирается проживать в Латвии, ему придется получать временное разрешение на прибывание, а потом еще и постоянно разрешение, оплачивая все пошлины", - пояснила Санта Йонате.

Напомним, как писал Mixnews , по данным Управления по делам гражданства и миграции с 2007-го по 2017 год число граждан России в Латвии выросло на 28 060 человек.