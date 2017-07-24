Общество |

Муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme в июне текущего года перевезло 11,394 млн пассажиров, что на 4% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года, но на 10% меньше, чем в мае 2017-го.

Больше всего пассажиров пользовались автобусами – 5,451 миллионов. Также больше всего пассажиров было на 3-м автобусе (Даугавгрива-Плявниеки) – 688 322 человека, а меньше всего в 57-м автобусе (улица Абренес-Кипсала) – 5047 человек.

В свою очередь в троллейбусах в июне перевезено 3,311 млн пассажиров. Больше всего их было в 15-м троллейбусе (Латвийский университет-Кенгарагс) – 596 099 человек, меньше всего –в 20-м (Латвийский университет-Телевизионный центр) – 3935 пассажиров.

Rīgas satiksme в трамваях в июне перевезло 2,632 млн пассажиров. В том числе больше всего людей ехали по маршруту трамвая №1 (Иманта-Югла) – 823 056 пассажиров, а на 9-м трамвае (Aldaris- Кенгарагс) был самый малочисленный поток – 21 404 человека.

Средняя скорость общественного транспорта км/ч:

Трамваи – 15,94

Троллейбусы – 15,63

Автобусы – 20,44

Количество маршрутов

Трамваи – 10

Троллейбусы – 19

Автобусы – 55

Всего: 84

Количество остановок:

Трамваи – 244

Троллейбусы – 381

Автобусы – 1325

Всего: 1950

Маршрутная сеть проезжает км/месяц:

Трамваи – 670 431

Троллейбусы – 858 848

Автобусы – 2 025 538

Всего: 3 554 817