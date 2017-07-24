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В лаборатории Латвийского инфектологического центра (ЛИЦ) в этом году клещевой энцефалит констатирован у 86 или 3,03% из 2837 проверенных клещей, сообщил представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Мартиньш Вилцанс.

843 клеща по просьбе пациентов было снято в приемном отделении ЛИЦ, остальных жители сняли самостоятельно.

В этом году из стационара выписано 11 пациентов, болевших клещевым энцефалитом, 18 пациентов, болевших боррелиозом (болезнью Лайма), и 4 пациента, лечившихся от эрлихиоза.

Как сообщалось, первый в этом году клещ был доставлен на проверку в ЛИЦ 18 февраля.

ЛИЦ напоминает - единственным надежным способом защититься от заболевания переносимым клещами энцефалитом является вакцинация. По данным ЛИЦ, в этом году число привившихся от клещевого энцефалита существенно увеличилось - почти наполовину.