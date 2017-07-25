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К месту, где 11 июля, спустя десять дней поисков, нашли 5-летнего лиепайчанина Ивана Берладина, ведет тропинка, куда люди несут цветы, венки и игрушки. Это частная территория, и мнения владелицы леса и добровольцев о том, как чтить память трагически погибшего ребенка и как обустроить это место, отличаются, пишут местное издание "Kurzemes vārds" и портал liepajniekiem.lv.

Как выяснили журналисты газеты, против того, что люди хотят положить цветы на место, где был найден мертвым 5-летний мальчик, у владелицы леса нет. Однако в тот момент, когда некий мужчина захотел в землю вбить крест, она стала протестовать.

По данным местной прессы, лесная дорога ведет к местной усадьбе "Kļavu". Возможно, ребенок испугался собак и кинулся прочь, забежав в глубь леса. Сама владелица усадьбы живет в районном центре и ежедневно свои владения площадью в 10 гектаров не обследует.

"Меня уже упрекают, что здесь такие заросли. К месту гибели ребенка не пробраться. Но ведь это лес, здесь не должно быть как в парке!", - говорит хозяйка.

Против того, что люди в интернете разместили координаты места, где нашли Ваню, и очень многие идут туда, не спрашивая никакого разрешения, хозяйка не возражает. Также хозяйка не против того, что свечи и цветы оставлены везде на дорожке, ведущей к месту гибели ребенка.

Но, когда неделю назад она увидела мужчину, вбивающего у ворот в землю крест, то ей показалось, что это уже слишком.

С незнакомцем у нее возникла словесная перепалка на высоких тонах. Тогда хозяйка случайно узнала, что на том месте, где был найден мертвым Иван, добровольцы намереваются установить черную плиту.

"У меня есть свои соображения на счет того, какой здесь установить мемориал - посажу здесь красный клен, чтобы не ходили к тому месту по лесной дорожке", - рассказала о своих намерениях владелица усадьбы, добавив, что саженцы уже заказаны в ближайшем питомнике "Īve".

Как сообщалось, 11 июля примерно в 19.00 тело пропавшего за 10 дней до этого в Лиепае пятилетнего Вани Берладина было найдено в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.

Полиция расследует уголовное дело, в рамках которого оценит также возможную ответственность матери, соседей и водителя автобуса, который привез Ваню в Дубени.

В течение месяца будут известны результаты судебно-медицинской экспертизы для выяснения причины смерти Ивана. Экспертиза установит также время смерти мальчика.

фото Андрис Гертсонс