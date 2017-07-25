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Посещение стоматолога не всегда можно спрогнозировать, особенно в случае зубной боли. Никто не может знать, в какой момент начнет болеть зуб и когда лучше обратиться к зубному врачу. Как сообщает программа Bez Tabu, в неприятную ситуацию попала мама Инга, у ребенка которой накануне выходных разболелся зуб, пишет Skaties.lv.

Причем у ребенка Инги запись к врачу была назначена в понедельник, тогда как зуб разболелся в пятницу. Болел так сильно, что у ребенка раздуло щеку и не было другого выхода, кроме как срочно искать помощь врача.

Было уже поздно. Инга живет в Рижском районе. В ее стороне нет врача, который бы принял вечером, поэтому женщина нашла информацию в интернете о том, что в столице Центр стоматологии и хирургии лица больницы Страдиня принимает до полуночи. Однако на деле оказалось, что это неправда.

"Нам невежливо сообщили, что зубной врач был до 16:00. На вопрос, что нам делать, куда обращаться, ответ был - не знаю. Почему людей вводят в заблуждение", - заявляет мама Инга.

В свою очередь, представитель больницы им. Страдиня Зане Силиня рассказала, что изменения в графике работы действительно произошли.

"В связи с недостатком медицинского персонала в Центре стоматологии и хирургии лица были вынуждены изменить время приема врачей, в том числе и дежурного, который принимает до 16 часов.

Зане Силиня указала, что пациентов с изменениями рабочего времени информируют в обслуживающем центре.

"Все пациенты, которые приходят до 16 часов, врачом принимаются, однако те, которые приходят позже - нет", - указала она.

Однако информация на домашней странице центра не обновлена, а значит вводит пациентов в заблуждение. Там по-прежнему указано, что дежурный врач принимает до 00:00 часов.

Силиня пообещала, что информацию в интернете изменят, чтобы она никого не вводила в заблуждение.