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Совет по фискальной дисциплине (СФД) в письме государственным должностным лицам выражает опасения по поводу отрицательного влияния налоговой реформы на баланс бюджета 2018 и 2019 гг., министр финансов Дана Рейзниеце-Озола обещает устранить замеченные СФД несоответствия.

В письме премьер-министру Марису Кучинскису, председателю комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Янису Вуцансу и министру финансов Рейзниеце-Озоле СФД указывает, что планируемая налоговая реформа предусматривает отрицательное фискальное влияние на 2018 и 2019 гг.

И хотя налоговая реформа предусматривает возвратные эффекты, которые могли бы частично компенсировать ее фискальное влияние, СФД возражает против прогнозирования доходов на основе возвратного влияния реформы на экономику, без пересмотра и утверждения главных макроэкономических показателей в рамках процедуры утверждения.

Чтобы устранить несоответствия, СФД предлагает рассмотреть фискальное влияние законопроектов о налоговой реформе в контексте рамки среднесрочного бюджета на 2018-2020 гг. и разработать меры безопасности для предотвращения ухудшения бюджетного баланса.

Рейзниеце-Озола сказала, что главное возражение СФД состоит в том, что если налоговую реформу готовят до корректировки бюджета, то формально возникает несоответствие среднесрочному бюджету. Министр обещает его устранить при подготовке бюджета на 2018 год. Логично, что результаты налоговой реформы будут внесены в среднесрочный бюджет, подчеркивает она.

Сегодня доклад СФД будет рассматриваться на закрытом заседании комиссии сейма по бюджету и финансам (налогам) с участием Рейзниеце-Озолы, представителей Минфина и СФД.

Совет по фискальной дисциплине - независимая коллегиальная институция, созданная с целью обеспечить надзор за соблюдением условий фискальной дисциплины, диктуемых Еврокомиссией.