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В здравоохранении есть отрасли, обделенные больше, чем семейные врачи, поэтому нет оснований ждать, что правительство изменит свою позицию и сделает семейным врачам какие-то еще более благоприятные предложения, заявил премьер-министр Марис Кучинскис в интервью передаче LTV "Утренняя панорама".

В отрасли медицины есть ряд секторов, где повышение зарплат необходимо больше, например, финансируемым государством врачам и медперсоналу в больницах, отметил Кучинскис, подчеркнув, что нельзя поддерживать одних врачей больше, чем других.

Несмотря на то, что семейные врачи не подписали соглашение с правительством, правительство учтет все договоренности, достигнутые на переговорах, поэтому отдельные аспекты реформы до конца года еще будут уточнены, добавил премьер.

Если мы хотим развивать здравоохранение, то должны делать это для всех групп врачей, а значит, и для семейных врачей, отметил он. Как сообщалось, сегодня Кабинет министров планирует рассмотреть концептуальный доклад о реформе системы здравоохранения.

В докладе, в частности, указано, что в сфере здравоохранения заметна сильная нехватка человеческих ресурсов. В частности, больницам нужны порядка 1500 медсестер. Сейчас каждый год учебные заведения готовят 250 медсестер, однако из них в больницы идут работать только примерно 60.