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19 июля в Пардаугаве за выращивание канабиса с целью продажи был задержан мужчина. Госполиция сначала получила информацию о неком мужчине, который вероятно занимается выращиванием конопли и ее реализацией. Проверив оперативные данные, полиция пошла по пятам мужчины 1978 года рождения.

В подозрительной жилплощади в Пардаугаве провели санкционированный обыск, в ходе которого была найдена нелегальная плантация марихуаны. Сразу после этого предполагаемого владельца задержали.

В жилище задержанного было обнаружено пять теплиц, из которых были изъяты ростки каннабиса на разных стадиях вегетативного периода - от проросших семечек до сформировавшихся растений. Во время обыска также конфисковали около 500 граммов высушенной конопли, лампы, увлажнители, вентиляционные системы и другое специальное оборудование.

Задержанный до этого не попадал в поле зрения полиции.

В связи с произошедшим начаты два криминальных процесса. Первый - за незаконное производство наркотических или психотропных веществ, их хранение и запрещенную торговлю. По этой статье Уголовного закона полагается лишение свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без нее, также может быть назначено наблюдение полиции на срок до трех лет.

Второй процесс начат по факту посева и выращивания растений, содержащих наркотические вещества. Наказание за это может быть следующим: лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное заключение, принудительные работы или штраф.

Напомним, что марихуана в Латвии больше не является контрабандным товаром и выращивается в промышленных масштабах.