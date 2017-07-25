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Вместе с ростом температуры воздуха растет и температура воды в латвийских водоемах, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии. Во многих местах температура воды во вторник утром превысила 20 градусов.

В реках Вента, Лиелупе и Даугава температура воды сейчас +18..+21 градус. В Гауе чуть холоднее: +15..+19 градусов.

Из-за восточного и северо-восточного ветра местами понизилась температура воды в море. В Видземе и на западном побережье Курземе вода похолодала до +15..+16 градусов, а на участке от Колки до Юрмалы заметно теплее: +18..+20 градусов.

Синоптики предупреждают и о высоком уровне ультрафиолетового излучения. Тем, кто собирается принимать солнечные ванны, рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Самое опасное солнце в середине дня – с 12 до 15 часов.

Как уже писал Mixnews, cегодня, 25 июля, воздух в Латвии прогреется до +26 градусов, несмотря на облачность.

В Риге сегодня ожидается до +25 градусов, в то время как в восточных районах воздух прогреется до +26.

Еще теплее в Риге обещают завтрашний день. Синоптики прогнозируют, что в столице будет до +27 градусов.