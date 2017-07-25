Латвийцы приносят из лесов лисички и боровики (1)
Лето в Латвии выдалось совсем не летним, но и в этом есть свои плюсы - несмотря на слухи, что время сейчас не грибное, латвийцы охотно отправляются на поиски грибов.
Пользователи Instagram активно выкладывают свои фотографии с тихой охоты - в основном это мясистые боровики и золотистые лисички. Но встречаются, конечно, и другие богатства наших лесов - ягоды.
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