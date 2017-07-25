Латвийцы приносят из лесов лисички и боровики (1)

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Общество | 25 июля 2017 года, 10:47

Лето в Латвии выдалось совсем не летним, но и в этом есть свои плюсы - несмотря на слухи, что время сейчас не грибное, латвийцы охотно отправляются на поиски грибов.

Пользователи Instagram активно выкладывают свои фотографии с тихой охоты - в основном это мясистые боровики и золотистые лисички. Но встречаются, конечно, и другие богатства наших лесов - ягоды.

Предлагаем вам подборку публикаций, вдохновляющих на поход в лес с корзиной и ножом.

Šī rīta loms. #sēnes #mushrooms #грибы #gailenes #лисички #nedēļasnogale #weekend #уикэнд

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Šovasar pirmā atrastā baravika - MILZĪGA!! #baravikulaiks #Baravikas #sēnes #Latviansummer

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Комментарии 1
Margarita Loginova2 часа назад
Tas pats!
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