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Депутат лиепайского самоуправления от партии "Согласие" Валерий Агешин подал в городскую думу законопроект об установке памятника или скульптуры, посвященной пропавшим без вести детям, сообщает портал liepajniekiem.lv .

Он уверен, что такой мемориал не даст общественности забыть допущенные ошибки и погрязнуть в безразличии и заставит чаще думать о своих соотечественниках.

"Думаю, что каждый был потрясен трагедией маленького Вани. Каждый эту боль ощутил как свою. К сожалению, это не единственный такой случай. Есть обоснованная уверенность, что полученный урок со временем забудется. Данные статистики госполиции говорят о том, что каждый год в Латвии пропадает от 800 до 1000 человек, в их числе десятки детей.

За первую половину 2017 года уже пропал 91 ребенок. 71 из них удалось найти, а 20 несовершеннолетних до сих пор находятся в розыске. Поэтому я разработал законопроект "За создание в Лиепае памятника/скульптуры пропавшим без вести детям", что, по сути, является народной инициативой. Памятник будет посвящен тем детям, которые пропали и найдены не были", - объяснил Агешин.

Депутат также проконсультировался с организацией Bezvests.lv, представителями правоохранительных учреждений и различными группами жителей. К тому же он изучил опыт других стран по этому вопросу.

"Например, в прошлом году в Вильнюсе открыли скульптуру "Мама!", которая посвящена потерявшимся детям", - отметил политик, добавив, что подобные памятники есть также в Ирландии, США, Бельгии, России и на Кипре.

Исходя из мнения Агешина, в Лиепае для такого мемориала есть четыре подходящих места - берег моря, парковая зона Юрмалы, Военный Городок или Тосмаре. Когда депутата спросили о цене такой скульптуры, тот пояснил, что пока точных подсчетов нет, поскольку сначала требуется концептуальная поддержка самоуправления. В Вильнюсе такой памятник стоил 20 000 евро.

"В Лиепае такой проект можно было бы воплотить в жизнь, благодаря частной инициативе, подключив софинансирование от самоуправления,"- заявил он.

На вопрос о том, было бы целенаправленным средства перенаправить, например, на мероприятия, которые уменьшили бы желание детей скитаться по улицам, депутат отметил, что и эта идея рассматривается "Согласием".

"Мы готовим предложение городской думе о создании так называемых детских комнат в микрорайонах Лаумы, Каросты и Тосмаре. В августе этот вопрос будет актуализирован", - заверил Валерий Агешин.

Данная инициатива появилась после смерти Ивана Берладина. Напомним, что мальчик ушел из дома 1 июля, а через 10 дней его нашли мертвым в Дубеньском лесу.