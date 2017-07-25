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Кабинет министров Латвии сегодня выдал литовскому предприятию BITE Lietuva, принадлежащему американской инвестиционной компании Providence Equity Partners, разрешение получить решающее влияние в латвийских медиакомпаниях ООО TV 3 Latvia, AО Latvijas neatkarigа televizija (LNT) и ООО Star FM.

Для полного завершения сделки необходимо еще получить согласие Совета по конкуренции.

Как отметили представители правительства, эти три латвийские медиакомпании занимают значительную долю латвийского рынка СМИ и важны с точки зрения интересов нацбезопасности. На получение решающего влияния или 100% долей их капитала требуется разрешение правительства.

В конце мая Совет получил и сейчас рассматривает сообщение о сделке, в результате которой Bite Lietuva получает контроль над всеми компаниями группы MTG Broadcasting AB в Латвии.

MTG в Латвии уже принадлежат телеканалы TV3, TV3+, TV6, LNT, "Канал 2" и радиостанция Star FM, а также интернет-порталы Tvplay и Skaties.

Providence Equity Partners в странах Балтии управляет группой предприятий мобильных телекоммуникаций Bite Group и контролирует 28,5% долей капитала латвийского провайдера услуг интернета и кабельного телевидения Baltcom.